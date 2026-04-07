Mâu thuẫn trong lúc chạy xe, nam thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Phúc Hiền (SN 1997, ngụ phường Thới Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu, khuya 5/4, sau chầu nhậu, N.Q.V. (SN 2004, ngụ phường Trung An) lái xe máy chở bạn về nhà.

Đối tượng Trần Phúc Hiền (Ảnh: CTV).

Trong lúc lưu thông trên đường Phạm Hùng, V. phát sinh mâu thuẫn, chửi bới, thách thức đánh nhau với nam thanh niên đang điều khiển xe máy chạy cùng chiều dẫn đến hai bên xảy ra xô xát.

Lúc này, đối tượng bất ngờ cầm dao đâm V. nhiều nhát rồi rời khỏi hiện trường. V. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm, V. tử vong do mất máu cấp, vết thương đứt động mạch đốt sống bên phải và đoạn đốt sống cổ.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng gây án là Hiền nên vận động đối tượng này ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận hành vi phạm tội. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Hiền đã nhậu, trong lúc lái xe, Hiền gặp V. và xảy ra cự cãi, dẫn đến vụ án mạng nói trên.