10 kẻ côn đồ vô cớ chém người rồi chụp hình "làm kỷ niệm"

Ngày 14/3, Công an phường Mỹ Ngãi (tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Nguyễn Trường Huy (SN 2007), Võ Chí Trọng (SN 2008), Lê Văn Phúc (SN 2007), Nguyễn Hữu Trọng (SN 2006) và Bùi Thành Đạt (SN 2007); cho gia đình bảo lãnh 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Anh Tuấn Khanh, Lê Nhựt Trường, Đặng Minh Hiếu và Đỗ Thái Bảo (độ tuổi từ 15 đến 18), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Công an làm việc với một trong 10 đối tượng vô cớ chém người (Ảnh: CTV).

Trước đó, ngày 12/3, Công an phường Mỹ Ngãi tiếp nhận đơn trình báo của anh L.V.H. (SN 2008) về việc bị một nhóm nam thanh niên dùng dao tự chế chém gây thương tích.

Anh H. trình bày, lúc 23h30 ngày 10/3, khi anh đang điều khiển mô tô đi trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng từ đường quốc Lộ 30 đến đoạn cầu Mỹ Ngãi thì bị khoảng 10 thanh niên đi trên 4 mô tô chạy áp sát chửi bới, gây sự và dùng mũ bảo hiểm đánh khiến anh H. ngã xuống đường.

Chém người xong, cả nhóm chụp ảnh làm kỷ niệm (Ảnh: CTV).

Anh H. để lại xe bỏ chạy, các đối tượng tiếp tục đuổi theo và lấy dao tự chế chém vào lưng và bắp tay phải nạn nhân gây thương tích.

Sau đó cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Lúc này, nam thanh niên gọi điện thoại người thân đến đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Ngãi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Công an phường Cao Lãnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành rà soát, trích xuất camera dọc theo các tuyến đường trên địa bàn phường, thu thập thông tin tại địa điểm nơi xảy ra vụ việc, khoanh vùng đối tượng có liên quan. Qua đó, đã xác định được nhóm nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở công an phường làm việc, thu giữ các tang vật có liên quan.

Qua xét hỏi, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một thanh niên khác trên địa bàn xã Phong Mỹ, sau khi nhậu xong cả nhóm lấy dao tự chế kéo nhau đi kiếm thanh niên để chém nhưng không gặp. Trên đường về gặp anh H. nên nhóm dùng dao tự chế chém anh H. gây thương tích.

Gây án xong, các thanh thiếu niên còn chụp hình với nhau cùng các dao tự chế để lưu lại "làm kỷ niệm".

Hiện Công an phường Mỹ Ngãi đã đưa nạn nhân đi giám định thương tích, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.