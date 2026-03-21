Bi kịch gia đình từ trận cãi vã vợ chồng

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam Đoàn Thanh Thía (SN 1984, trú phường Cao Lãnh) để điều tra về tội Giết người.

Theo cơ quan công an, lúc 19h ngày 17/3, cha ruột Thía là ông Đ.V.L. (SN 1959) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với mẹ Thía.

Tức giận vì cha hăm dọa, đòi đâm mẹ, Thía đã quật ngã và dùng quạt đánh khiến ông L. bị thương nặng, bất tỉnh. Sau đó nạn nhân đã tử vong tại nhà.

Gây án xong, Thía đã đến Công an xã Mỹ Thọ đầu thú.