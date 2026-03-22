Nghi vấn 2 người đàn ông xâm hại bé gái 13 tuổi

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, cho hay cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với D.P.Đ. (53 tuổi) và L.V.N. (53 tuổi), cùng trú tại phường Điện Bàn, Đà Nẵng để điều tra hành vi hiếp dâm và dâm ô người dưới 16 tuổi.

Theo công an, từ tháng 1 đến nay, ông Đ. đã nhiều lần lợi dụng ban đêm, khu vực vắng người tại địa phương để tiếp cận, cho tiền, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé gái N.T.Q. (13 tuổi).

Cơ quan công an đọc quyết định tạm giữ hai người đàn ông (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục nghi ngờ ông N. (hàng xóm ông Đ.) cũng lợi dụng việc cháu Q. thường xuyên ở nhà một mình để thực hiện hành vi dâm ô nhiều lần.

Công an thành phố Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra vụ việc.