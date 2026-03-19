Tạm giữ hình sự thanh niên thuê nhà nghỉ ở cùng bé gái 13 tuổi

Ngày 19/3, Công an xã Bình Dương (Gia Lai) cho biết đã chuyển vụ việc Võ Thanh Hoàng (18 tuổi, trú xã An Lương, tỉnh Gia Lai) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 17/3, Công an xã Bình Dương kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện Võ Thanh Hoàng cùng nhóm bạn N.T.D. (18 tuổi, trú xã An Lương), Đ.S.N. (16 tuổi, trú xã Phù Mỹ Nam) và 2 bé gái thuê 2 phòng nghỉ.

Qua kiểm tra, công an xác định 2 bé gái đều dưới 16 tuổi.

Lực lượng chức năng phát hiện Võ Thanh Hoàng ở trong nhà nghỉ với bé gái 13 tuổi (Ảnh: Công an xã Bình Dương).

Công an xác định nhóm thanh, thiếu niên quen biết 2 bé gái qua mạng xã hội, sau đó thuê phòng nghỉ trong đêm 16/3. Tại đây, Võ Thanh Hoàng có hành vi quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi; còn Đ.S.N. cũng có hành vi quan hệ tình dục với bé 14 tuổi.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Công an xã Bình Dương đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Võ Thanh Hoàng để điều tra, xử lý theo quy định.