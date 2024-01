Nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê trốn cách chốt cảnh sát 5 bước chân

Toàn cảnh 72 giờ vây bắt nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê

Việc truy bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê thành công sau 72 giờ là nhờ sự nỗ lực của hơn 1.000 cảnh sát thuộc Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An. Hàng trăm chiến sĩ phải chia thành 40 chốt luân phiên canh gác tại bìa rừng tràm rậm rạp, hoang vắng, quyết không để hung thủ trốn thoát.

Khi Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) được phát hiện, các cán bộ cảnh sát và người dân không khỏi bất ngờ vì hắn ta ẩn nấp cách chốt của lực lượng chỉ vài bước chân.

Manh mối từ vỏ trái chuối

Đêm 6/1, cả khu dân cư tại ấp 7, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức) trở nên náo động bởi tiếng chó sủa inh ỏi. Tiếp đó, hàng trăm cán bộ cảnh sát cơ động, trinh sát hình sự mang theo công cụ hỗ trợ lao vào các vườn chanh, vườn chuối…

Nhiều người dân tại địa phương lúc này mới biết cảnh sát đang lùng sục từng ngóc ngách để vây bắt hung thủ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn vào sáng cùng ngày, hắn đang lẩn trốn tại đây.

"Nghe vậy, tôi và chồng rùng mình. Cảnh sát phát hiện chiếc xe máy của hắn ta cướp được giấu ở lùm cây trước nhà tôi. Khi chúng tôi lo lắng thì được cảnh sát hướng dẫn kiểm tra nhà cẩn thận, khóa cửa ngủ sớm. Nếu phát hiện điều bất thường phải báo ngay cho công an", bà Bùi Thị Ba (64 tuổi), có nhà sát kênh Rạch Nổ, xã Lương Hòa kể lại.

Vị trí mương nước tại rừng tràm, nơi cảnh sát phát hiện Tâm ẩn mình hơn 3 ngày qua (Ảnh: An Huy).

Theo bà Ba, trong sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện dấu chân người leo qua hàng rào tôn cao 1,1m vào vườn chanh rộng 3ha sau nhà bà. Ở một vị trí khác, cảnh sát cũng phát hiện dấu chân leo ra. Khi lần theo dấu vết đến sát bìa rừng tràm rộng hàng chục hecta, công an phát hiện thêm một số vỏ chuối vừa có người ăn bỏ lại.

Nhà chức trách nhận định, hung thủ chưa kịp ra khỏi địa phương. "Hàng trăm cảnh sát bắt đầu chuyển hướng kiểm tra từ vườn chanh sang vây ráp rừng tràm bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm", bà Ba kể.

Từ sáng 7/1, hàng trăm cảnh sát dẫn theo 7 con chó nghiệp vụ đột nhập khu rừng tràm, đánh hơi truy bắt hung thủ. Cảnh sát cũng dùng 7 flycam điều khiển bay tầm thấp rà soát mọi ngóc ngách khu rừng, tuy nhiên đến chiều cùng ngày vẫn không có kết quả. Các chiến sĩ phải đứng chốt ngày đêm nơi bìa rừng, đối diện với tình trạng muỗi đốt khi đêm xuống. Quá trình truy bắt nghi phạm tưởng chừng rơi vào bế tắc.

"Địa hình nơi đây rất phức tạp. Vườn tràm bỏ hoang lâu năm, cây cối mọc cao lút đầu người. Khu rừng giáp với một nhánh sông, mương nước chằng chịt khiến việc vây bắt hung thủ có phần khó khăn", một cán bộ cảnh sát Công an tỉnh Long An chia sẻ.

Ngày 8/1, lực lượng chức năng huyện Bến Lức đã huy động 4 xe cuốc đến khu rừng tràm và tạo nhiều đường luồng dẫn vào sâu bên trong. Xe cuốc cũng phá những lùm cây rậm rạp ở dọc đường mòn ngăn giữa vườn chanh và khu rừng, giúp cảnh sát dễ kiểm soát khu vực.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đốt cháy những góc rừng có địa hình hiểm trở để kiểm tra và phá một số tổ ong vò vẽ.

Cảnh sát đốt rác chống muỗi đốt nhưng không ngờ hung thủ gây án ẩn mình dưới mương cách đó 5 bước chân (Ảnh: An Huy).

Đến sáng 9/1, khi xe cuốc chuẩn bị quật ngã các lùm cây sát chốt kiểm soát của hơn 10 cảnh sát cơ động thì Nguyễn Thanh Tâm bất ngờ từ dưới mương nước vùng lên, người ướt sũng. Hắn ta cố dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng tháo chạy, liền bị trinh sát hình sự, cảnh sát cơ động lao đến quật ngã, tra tay vào còng số 8, siết chặt.

Điều đáng nói, vị trí hung thủ trốn 3 ngày qua chỉ cách chốt kiểm tra của cảnh sát cơ động 5 bước chân. Bằng cách ẩn mình dưới mương nước rồi đội lên đầu một đống cỏ khô, hắn ta đã qua mặt chó nghiệp vụ, flycam và cảnh sát hơn 3 ngày.

Ông Nguyễn Hùng Anh (42 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) cho biết, mương nước nằm đối diện một cây si tỏa bóng mát. Ban ngày, cảnh sát luôn đứng chốt tại đây để theo dõi, nghỉ ngơi. Buổi tối, cảnh sát gom củi khô đốt sát mương nước để chống muỗi.

"Đúng câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Lúc phát hiện hung thủ ở dưới mương, cảnh sát và người dân không khỏi bất ngờ", người đàn ông nói.

Ăn quả dại, uống nước mương

Sau khi phát hiện và bắt được Nguyễn Thanh Tâm vào sáng 9/1, cảnh sát lập tức di lý hắn từ huyện Bến Lức (Long An) về TPHCM để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Tâm khai trước khi gây án, anh ta không có việc làm ổn định, túng thiếu tiền bạc, cuộc sống bế tắc vì nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Anh ta nhắm đến các quán cà phê vắng người trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Tâm bị trinh sát hình sự khống chế, đưa ra xe công vụ chuyển về TPHCM lấy lời khai (Ảnh: Nguyễn Minh).

Sáng 6/1, Tâm đi bộ lang thang trên quốc lộ 22 và phát hiện quán cà phê ở xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) vắng người. Tâm đi vào gội đầu, sau đó dùng hung khí sát hại chị Ngô Thị Hồng Phúc (32 tuổi, nhân viên quán) lấy 2 triệu đồng rồi cướp luôn xe máy hiệu SH Mode mang biển số 59S2-980.98 của nạn nhân làm phương tiện tẩu thoát. Tâm lái xe theo đường Nguyễn Văn Bứa hướng về xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa).

Sau đó, hắn ta tiếp tục chạy theo đường tỉnh 830 về trung tâm huyện Bến Lức. Tâm biết công an sẽ truy bắt nên có ý định vượt biên trốn sang Campuchia nhưng không kịp. Khi đến cầu Rạch Nổ, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), Tâm vào quán tạp hóa bên cạnh dạ cầu mua thuốc lá, uống nước đến 20h30. Khi chủ quán nói đóng cửa để ngủ thì Tâm mới rời đi.

Khoảng 30 phút sau, khi bị trinh sát hình sự phát hiện, Tâm liền giấu xe máy vào lùm cây rồi bỏ chạy vào cánh đồng chanh ở ấp 7, xã Lương Hòa. Trước tình thế hàng trăm cảnh sát lùng sục từng bụi cỏ vây bắt, trong cơn hoảng loạn, Tâm chui xuống mương nước ở bìa rừng tràm rồi lấy đống cỏ khô đội lên đầu ẩn nấp.

Hơn 3 ngày qua, có hơn 1.000 cán bộ cảnh sát tham gia quá trình vây bắt Nguyễn Thanh Tâm (Ảnh: An Huy).

Hơn 3 ngày lẩn trốn tại đây, Tâm khai chỉ ăn trái cây dại và uống nước mương cầm hơi. Anh ta ngâm mình dưới mương nước, nuôi hy vọng tẩu thoát. Tuy nhiên, hàng trăm cảnh sát đứng chốt ngày đêm khiến kế hoạch vượt vòng vây của Tâm bất thành.

Khi lực lượng chức năng cho xe cuốc đến quật ngã lùm cây tại mương nước, Tâm sợ bị phương tiện này va trúng nên vùng lên tháo chạy thì bị cảnh sát bắt gọn. Lúc bị cảnh sát tra còng vào tay, Tâm như ngã quỵ vì đói và kiệt sức. Gã hung thủ bật lên những tiếng khóc trước khi bị cảnh sát kéo áo trùm đầu dẫn đi.