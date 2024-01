Cảnh sát đốt lửa chống muỗi khi tìm nghi phạm giết nhân viên quán cà phê

Chiều tối 8/1, hàng trăm cán bộ cảnh sát thuộc Công an tỉnh Long An và Công an TPHCM vẫn đang túc trực dọc theo con đường đất dẫn vào khu rừng hoang tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, Long An) truy bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn vào sáng ngày 6/1.

Càng về tối, các chiến sĩ phải đối mặt với tình trạng muỗi bùng phát, vây đốt. Một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang dùng bật lửa đốt bụi cỏ ven rừng để chống muỗi.

Cảnh sát dùng lửa đốt dần từng mảnh rừng để phục vụ quá trình truy bắt. Lúc 18h, lửa bùng lên cháy ngùn ngụt tại một góc rừng.

Trong ngày, lực lượng chức năng huyện Bến Lức cũng huy động một số xe cuốc đến xã Lương Hòa, mở một đường mòn đi thẳng vào trung tâm khu rừng rộng hàng chục hecta, phục vụ quá trình kiểm tra, truy lùng kẻ sát nhân.

Ông Nguyễn Tấn Tranh (57 tuổi) chỉ về mảnh rừng um tùm tại xã Lương Hòa nói đây là rừng hoang chưa được khai phá, cây cối rậm rạp. 3 ngày qua, cảnh sát tốn rất nhiều công sức vào kiểm tra nhưng chưa tìm ra hung thủ.

Một cán bộ thuộc Công an tỉnh Long An cho biết lực lượng cảnh sát liên tục chia ca, túc trực tại khu vực cả ngày lẫn đêm phục vụ truy bắt nghi phạm.

Cơ quan chức năng điều xe cuốc mở một tuyến đường mòn vào sâu trong khu rừng tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức) phục vụ truy tìm hung thủ.

Việc lực lượng chức năng truy bắt hung thủ sát hại nhân viên quán cà phê khiến nhiều người ở các nơi tò mò tìm đến địa phương theo dõi.

Các chiến sĩ CSCĐ nhễ nhại mồ hôi ngồi nghỉ bên vạt rừng giữa trời nắng nóng.

Các trinh sát hình sự đang bàn phương án vây bắt nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê tại khu vực tiếp giáp giữa nhà dân và khu rừng.

Trước đó, theo công an, khoảng 10h ngày 6/1, sau khi sát hại nữ nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn), nghi phạm đã cướp xe máy mang biển số 59S2-980.98 chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An.

Trên đường bỏ trốn, nghi phạm ghé vào một quán tạp hóa mua nước uống. Sau đó, người này tiếp tục lái xe theo đường tỉnh 830, hướng về huyện Bến Lức. Khi đến khu vực cầu Cả Nổ, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), nghi phạm bị trinh sát hình sự phát hiện nên bỏ lại xe máy, chạy vào khu đất có rừng cây rậm rạp bỏ trốn. Nạn nhân bị sát hại ở quán cà phê được xác định là chị Ngô Thị Hồng Phúc 32 tuổi (Ảnh: Nguyễn Minh).

