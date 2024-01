3 ngày lần dấu vết truy bắt nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở TPHCM

Nghi phạm sau khi sát hại nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn (TPHCM), đã lái xe máy đến bỏ trốn ở khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An). Hàng trăm cảnh sát vẫn đang khẩn trương truy bắt.

Đến nay, danh tính kẻ sát nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa tiết lộ.

Kẻ sát nhân tàn độc

Khoảng 9h ngày 6/1, người đi đường thấy một gã đàn ông chừng 40 tuổi, mặc quần short, áo thun màu đỏ đô, đi bộ lang thang trên quốc lộ 22. Khi đến khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, người này mất hút.

Một giờ sau, nhiều người bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên từ quán cà phê ven quốc lộ 22. Lúc này, họ thấy gã đàn ông đi bộ lang thang khi nãy vội lên chiếc xe máy mang biển số 59S2-980.98 chạy nhanh về đường Nguyễn Văn Bứa, hướng về xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An.

Khi chạy đến quán cà phê kiểm tra, họ phát hiện chị Ngô Thị Hồng Phúc (32 tuổi, nhân viên quán) nằm thoi thóp trên nền nhà với nhiều vết thương ở đầu, tay. Công an xã Xuân Thới Sơn và Công an huyện Hóc Môn đã đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp nhân viên y tế tức tốc đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, các bác sĩ xác định nạn nhân bị chém nhiều nhát vào người. Bệnh nhân đã hôn mê, da tím tái, chỉ số đánh tri giác (Glasgow) chỉ còn 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn 4mm, phản xạ ánh sáng âm tính, tim và phổi không nghe được.

Bệnh nhân có vết thương nham nhở vùng đầu, lộ cả xương sọ, não trái thoát dịch, nhu mô não dập nát; bị thương nặng ở vùng tai và nhiều vị trí trên 2 cánh tay, đùi phải... Bàn tay trái của bệnh nhân đứt gần lìa một số ngón.

Dù được hồi sức tích cực nhưng vì não trái đã vỡ và dập, đồng tử giãn tối đa, không còn tim phổi nên việc điều trị không hiệu quả. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong trước khi vào viện do tổn thương nội sọ, đa vết thương do đả thương.

Người dân địa phương chỉ về cánh rừng cây cối mọc um tùm cao lút đầu người, nơi hung thủ nghi đang lẩn trốn (Ảnh: An Huy).

Khẩn trương truy vết

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM lập tức phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khẩn trương truy vết nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê.

Các trinh sát hình sự đã tỏa ra các hướng đường kẻ sát nhân lấy xe máy của nạn nhân tháo chạy. Hàng trăm camera an ninh các tuyến đường từ TPHCM về Long An được cảnh sát trích xuất dữ liệu theo dõi.

Chiều cùng ngày, cảnh sát xác định sau khi nghi phạm sát hại nạn nhân, anh ta đã lái xe máy chạy về khu vực huyện Đức Hòa. Sau đó, kẻ gây án tiếp tục chạy theo đường tỉnh 830 về huyện Bến Lức.

Khi đến khu vực cầu Rạch Nổ, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), nghi phạm đã lái xe vòng xuống gầm cầu, ghé tiệm tạp hóa của bà Huỳnh Thị Tuyết (51 tuổi) để mua nước và ngồi nghỉ ngơi tại đây hơn 4 giờ.

Trên đường bỏ trốn, nghi phạm ghé vào một quán tạp hóa mua nước uống (Ảnh: Nguyễn Minh).

Chủ tiệm tạp hóa cho biết, khi giáp mặt người đàn ông (sau này được cảnh sát cho xem hình và xác định là hung thủ vụ án) bà cảm thấy vị khách này có biểu hiện khác thường.

Khoảng 16h ngày 8/1, người này lái xe máy đến quán bà hỏi mua 5 chai nước suối, 7 chai nước ngọt, 2 bao thuốc lá. Khi mua, anh ta đeo khẩu trang vải kín mít, chỉ chừa 2 con mắt liếc ngang, liếc dọc như sợ ai đó nhìn thấy.

Sau khi tính tiền, người này tiếp tục mua thêm một chai nước ngọt ướp lạnh rồi ngồi xổm trước quán, kéo khẩu trang tu nước ừng ực. Thấy vậy, bà Tuyết mời anh ta vào ngồi trên ghế đá trước hiên nhà.

"Tôi thấy vị khách có vẻ khác thường nhưng không nghi ngờ gì. Lúc này, trong nhà chỉ có mình tôi và cháu nội 3 tuổi. Khi anh ta ngồi một lúc và dường như quan sát không có ai để ý mới kéo khẩu trang và uống nước một cách tự nhiên.

Trong lúc ngồi, anh ta trò chuyện với tôi rất nhiều về cuộc sống hiện tại, tương lai và bảo đang thất nghiệp. Đến 20h30, tôi bảo quán chuẩn bị đóng cửa đi ngủ người này mới lên xe máy rời đi", bà Tuyết nói.

Theo bà Tuyết, khoảng 30 phút sau, các trinh sát hình sự đến quán hỏi thăm và đưa hình bà mới tá hỏa. Vị khách trò chuyện với bà suốt hơn 4 giờ vừa qua chính là nghi phạm giết người ở TPHCM, đang lẩn trốn. "Tôi biết tin mà rụng rời tay chân. Cảnh sát đến sớm hơn 30 phút là có thể tóm được anh ta rồi", bà Tuyết vừa nói vừa run.

Chạy vào rừng bỏ trốn

Vừa nhận tin hung thủ rời khỏi quán nước, trinh sát hình sự liền đuổi theo vào khu dân cư ấp 7, xã Lương Hòa. Biết bị cảnh sát bám theo, kẻ gây án đã nhanh chóng giấu xe máy vào bụi cây tại khu vực, chạy trốn vào vườn chanh rộng hơn 3ha.

Sau khi xem camera, trong đêm, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An được huy động đến địa phương phong tỏa các vườn trái cây, truy bắt nghi phạm. Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ lùng sục khắp các bụi rậm, mương nước, kênh rạch tại địa phương nhưng đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa có kết quả.

Nhóm cảnh sát cơ động đứng chốt bên cạnh bìa rừng để đảm bảo an ninh (Ảnh: An Huy).

Bà Bùi Thị Ba (64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) cho biết, cảnh sát tìm được xe máy của nghi phạm tại bụi cây đối diện nhà bà. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện có dấu chân người leo qua hàng rào tôn cao 1,1m vào vườn chanh sau nhà bà Ba.

Ở một đoạn khác, cảnh sát cũng phát hiện dấu chân leo ra và hướng vào khu rừng hoang rộng vài chục hecta.

Tại bìa rừng này, cảnh sát cũng phát hiện một số vỏ chuối mới có người ăn, bỏ lại. Ngay trong ngày, hàng trăm cảnh sát cũng được huy động bao vây toàn bộ khu rừng. Ngoài chó nghiệp vụ, flycam cũng được các chiến sĩ điều khiển tầm thấp rà soát.

Việc truy bắt được cảnh sát thực hiện khẩn trương. Tuy nhiên, cánh rừng với diện tích rộng, cây cối um tùm cao lút đầu người khiến việc truy lùng, vây bắt kẻ gây án gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 8/1, cơ quan chức năng huyện Bến Lức đã huy động một số xe cuốc mở một tuyến đường mòn vào sâu bên trong khu rừng để phục vụ công tác truy bắt hung thủ.

Một số khu vực rừng có cây cối rậm rạp cũng được đốt cháy. Các tuyến đường đất nhỏ xung quanh khu rừng, hàng trăm cảnh sát cơ động, trinh sát hình sự đứng bao vây canh gác. "Việc triển khai vây bắt hung thủ được thực hiện cả ngày lẫn đêm", một cán bộ công an nói.

Mong sớm bắt được hung thủ

Hay tin hàng trăm cảnh sát vây bắt hung thủ tại khu rừng rộng hàng chục hecta ở xã Lương Hòa (huyện Bến Lức) nhiều người từ các nơi cũng tập trung về đây theo dõi vụ việc.

Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng đem lương thực, nước uống hỗ trợ các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Mọi người đều trong tâm trạng lo lắng khi kẻ sát nhân còn đang lẩn trốn.

Bà Bùi Thị Ba cho biết, cuộc sống sinh hoạt của bà và mọi người nơi đây đảo lộn. Trời vừa tối, mọi người đã phải khóa cửa và đi ngủ sớm, sáng ra mở cửa trễ. Nhiều người không dám đi làm đồng, đi hái chanh vì sợ giáp mặt kẻ giết người.

"Tôi phải nghỉ đi lễ nhà thờ 3 hôm nay. Mỗi tối khi ngủ, nghe tiếng động nhỏ cũng khiến hai vợ chồng tôi giật mình. Công an cũng phát loa thông báo yêu cầu người dân cảnh giác, đặc biệt là các nhà trọ. Nếu phát hiện kẻ nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan chức năng", bà Ba chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Tấn Tranh (57 tuổi) cho biết, khu rừng nghi kẻ gây án đang lẩn trốn rộng gần 100 hecta. Nơi này cây cối rậm rạp xen lẫn kênh rạch. Khi vào khu rừng, chỉ cần đứng cách nhau 5m cũng khó nhìn thấy nhau.

Ba hôm nay, hàng trăm hộ dân có nhà tiếp giáp với mé rừng cũng rất lo lắng. Họ sợ nghi phạm lẩn trốn đói khát, nửa đêm mò vào nhà. Nghi phạm đã giết người, anh ta có thể làm bất cứ điều gì.

"Người dân lo lắm, mong cảnh sát sớm bắt được nghi phạm để cuộc sống mọi người trở lại bình thường", ông Tranh chia sẻ.

Sau 3 ngày hung thủ lẩn trốn, cuộc sống người dân tại khu vực ấp 7, xã Lương Hòa vẫn chưa trở lại bình thường (Ảnh: An Huy).

