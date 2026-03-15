Bị phạt vì chạy quá tốc độ, người đàn ông đăng Facebook xúc phạm CSGT

Công an xã Đồng Đăng (Lạng Sơn) mới xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một nam thanh niên có lời lẽ xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông.

Trước đó, vào ngày 12/2, L.V.K. (30 tuổi, trú tại xã Đồng Đăng, Lạng Sơn) chạy xe máy về quê ăn Tết và vi phạm lỗi quá tốc độ.

Khi đi qua địa phận xã Chi Lăng, K. bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn lập biên bản xử lý.

Sau đó, K. chụp ảnh biên bản vi phạm hành chính và quyết định tạm giữ tang vật, đăng lên tài khoản Facebook cá nhân.

Bài đăng kèm nhiều lời lẽ bị cơ quan chức năng xác định là xúc phạm, hạ thấp uy tín lực lượng thi hành công vụ. Làm việc với cơ quan chức năng, K. thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an xã Đồng Đăng làm việc với anh L.V.K. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Cơ quan chức năng sau đó ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Số tiền phạt đã được nộp vào Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời lực lượng chức năng yêu cầu Khánh gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm trên mạng xã hội.

Công an xã Đồng Đăng cho biết, mạng xã hội là không gian mở để người dân bày tỏ quan điểm, chia sẻ thông tin, nhưng việc sử dụng phải trong khuôn khổ pháp luật.

Hành vi đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân, tổ chức, đặc biệt với lực lượng đang thi hành công vụ, sẽ bị xử lý nghiêm.