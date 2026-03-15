Mâu thuẫn trong quán ăn, nam thanh niên bị chặn xe hành hung ở Hà Nội

Ngày 15/3, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết lực lượng công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị hành hung sau mâu thuẫn xảy ra tại quán ăn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 14/3, tại một quán ăn ở số 21, ngõ 39 Đình Thôn, một nhóm người xảy ra mâu thuẫn và cãi vã ngay trong quán. Sau lời qua tiếng lại căng thẳng, một cô gái được cho là đã gọi thêm người từ bên ngoài đến.

Vụ việc được quay và lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Ít phút sau, khi một nam thanh niên rời khỏi quán và điều khiển xe ra ngoài đường, bất ngờ bị hai thanh niên khác chặn đầu xe rồi lao vào hành hung. Vụ việc diễn ra nhanh chóng, khiến khu vực xung quanh náo loạn và nhiều người chứng kiến tỏ ra hoảng hốt.

Vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội chiều cùng ngày, thu hút nhiều sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận.

Theo phản ánh của người dân, vụ việc xảy ra ngay nơi công cộng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại khu vực.