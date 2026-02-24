Nghi án con sát hại cha tại nhà riêng ở Đà Nẵng

Ngày 24/2, lãnh đạo UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng, khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải.

Gia đình chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân (Ảnh: A Định).

Thời điểm trên, người dân phát hiện ông N.C.T. (42 tuổi) tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Nghi phạm của vụ án là N.T.B. (19 tuổi), con của nạn nhân.

Lãnh đạo phường An Hải cho biết ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương truy xét và nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm.

Diễn biến cụ thể và động cơ gây án đang được cơ quan chức năng làm rõ.