Nghi án chồng dùng dao truy sát nhiều người trong gia đình vợ

Sáng 7/6, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ trọng án xảy ra tại kiệt 1 đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa.

Theo một số người dân sống tại kiệt 1 đường Dương Văn An, khoảng 7h cùng ngày, họ nhìn thấy đối tượng P.V.P. (SN 1992, trú tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, thành phố Huế) đi ra từ nhà bà N.T.C. (SN 1971, mẹ vợ của nghi phạm), trên người dính nhiều máu.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực hiện trường để điều tra (Ảnh: Cao Tiến).

Người dân tá hỏa khi phát hiện có nhiều người trong gia đình nói trên bị thương nặng, gồm bà C., chị T.T.K.C. (SN 1993, vợ nghi phạm) và T.H. (SN 2004, em vợ nghi phạm).

Đối tượng gây án đã tới trụ sở công an phường tự thú. Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà C. và chị K.C. đã không qua khỏi.

Một người dân ở sát nhà bà C. cho biết, chị K.C. vốn làm kế toán cho một cơ sở may mặc gia công ngay trong kiệt 1 đường Dương Văn An.

Trước đó, do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, chị K.C. đã làm đơn ly hôn gửi lên tòa án. Giữa nghi phạm và chị K.C. có một con nhỏ học mẫu giáo.

Cũng theo người dân, đối tượng P. đã nhiều lần đến nhà bố mẹ vợ để gây hấn, đe dọa và sự việc đã được trình báo cho công an sở tại.

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa cung cấp thông tin chính thức về vụ việc.