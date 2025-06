Hải Phòng: Con trai dùng dao đâm mẹ tử vong, bố bị thương

Công an Hải Phòng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 1/6.

Vào thời gian trên, nghi phạm Vũ Văn Cường (30 tuổi) bất ngờ dùng dao tấn công ông V.V.D. (55 tuổi) và bà C.T.N. (53 tuổi) – là bố, mẹ đẻ của Cường, tại nhà riêng ở xã Lưu Kiếm. Trong lúc xô xát, ông L.Đ.Đ. (53 tuổi, hàng xóm) đến can ngăn cũng bị Cường đâm trọng thương.

Đối tượng Vũ Văn Cường tại Công an phường Lưu Kiếm (Ảnh: Công an cung cấp).

Hậu quả, bà C.T.N. tử vong tại chỗ; ông V.V.D. và ông L.Đ.Đ. bị thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Lưu Kiếm đã có mặt, khống chế và bắt giữ Vũ Văn Cường. Hiện nghi phạm bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Giám đốc công an TP Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an phường Lưu Kiếm (TP Thủy Nguyên) điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyên nhân vụ án đang được tiếp tục điều tra.