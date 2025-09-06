Khám xét khẩn cấp nhà riêng giang hồ Mạnh "Gỗ” ở Thanh Hóa

Chiều 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (SN 1974 ), tại số nhà 91 và 93, Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Mai đến cơ quan công an để điều tra làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa phía bên ngoài nhà riêng Nguyễn Văn Mai (Ảnh: Quách Tuấn).

Căn cứ các hành vi vi phạm của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Mai cùng các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ, SN 1981), ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy tắc về kế toán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của Nguyễn Văn Mai (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Mạnh "Gỗ” được xem là đối tượng thân tín, có vai trò giúp sức tích cực cho Vi “Ngộ” thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Ghi nhận của phóng viên, đến 16h45 ngày 6/9, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục phong tỏa phía bên ngoài nhà riêng của Nguyễn Văn Mai. Vụ khám xét đã thu hút sự theo dõi của nhiều người dân địa phương.