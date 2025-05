Truy bắt đối tượng dùng dao đâm 2 cán bộ công an

Ngày 31/5, các lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy bắt đối tượng nguy hiểm có hành vi dùng dao đâm bị thương 2 cán bộ công an.

Trước đó, trưa 30/5, Công an xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, xác minh một đối tượng nam giới khả nghi trộm cắp xe máy trên địa bàn. Theo truy vết, đối tượng này điều khiển xe máy đi xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa theo quốc lộ 19D.

Hai cán bộ Công an xã Hà Bầu điều khiển xe máy bám theo đối tượng, áp sát yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ rút dao mang sẵn trong người đâm vào vùng nách và vai của 2 cán bộ công an rồi bỏ trốn vào vườn cà phê gần đó.

Đối tượng có hành vi dùng dao đâm bị thương 2 cán bộ công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Rất may 2 cán bộ công an chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu. Lực lượng công an các địa phương đang phong tỏa khu vực để truy lùng bắt giữ đối tượng.

UBND xã Đăk Sơ Mei cũng có công văn cảnh báo người dân nếu phát hiện đối tượng khả nghi nhanh chóng báo tin cho lực lượng công an.

Công an thông tin, đối tượng là người Kinh, cao khoảng 1m65, có hình xăm ở bàn tay trái.