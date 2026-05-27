Ngăn chặn kịp thời nhóm mang dao gây náo loạn đường phố Tây Ninh

Ngày 27/5, Trung tâm Cảnh sát 113 Long An thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Long An.

Một thiếu niên trong nhóm bị cảnh sát tạm giữ (Ảnh: T.N.).

Trước đó, khoảng 2h ngày 26/5, Trung tâm Cảnh sát 113 Long An phân công tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Khi tuần tra trên quốc lộ 1, theo hướng từ phường Long An đi TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 5 thanh thiếu niên chở nhau trên 2 xe máy, mang theo dao tự chế nên tiến hành kiểm tra.

Nhận thấy nhóm này có dấu hiệu chuẩn bị gây rối trật tự công cộng, tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, khống chế.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ danh tính 2 trong số các đối tượng gồm: T.N.G.H. (SN 2008) và N.N.T.D. (SN 2007, cùng ngụ phường Tân An).

Trung tâm Cảnh sát 113 Long An lập biên bản, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Long An tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.