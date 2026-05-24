Phát hiện súng đạn và nhóm người dương tính ma túy ở Tây Ninh

Ngày 24/5, Công an xã Nhựt Tảo cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ nhóm thanh niên tụ tập trong căn nhà cho thuê, tàng trữ súng đạn, hung khí và có người dương tính với ma túy.

Công an kiểm tra căn nhà (Ảnh: K.Đ.)

Khoảng 0h10 cùng ngày, Công an xã Nhựt Tảo kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại ấp Bình Phú, do bà Đặng Thị Kim Hoa (56 tuổi, ngụ TPHCM) thuê.

Tại căn chòi phía sau nhà, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam, 2 nữ có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 2 người dương tính với ma túy.

Kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một khẩu súng ngắn, 2 viên đạn cùng 2 dao tự chế.

Khẩu súng được phát hiện trong căn nhà cho thuê (Ảnh: K.Đ.).

Những người liên quan gồm: H.H.T. (22 tuổi, ngụ xã Mỹ Yên), L.T.D.S. (26 tuổi, ngụ xã Thuận Mỹ), N.T.H. (20 tuổi, ngụ xã Nhựt Tảo), M.V.H.P. (23 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa) và D.N.D.H. (18 tuổi, ngụ xã Lương Hòa).

Công an xã Nhựt Tảo phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng Viện KSND khu vực 5 Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết phục vụ điều tra. Lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.