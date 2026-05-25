Tây Ninh phát hiện 365 trường hợp dương tính ma túy trong 4 ngày

Ngày 25/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030. Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 19/5.

Theo thống kê ban đầu, sau 4 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã rà soát 1.860 trường hợp, phát hiện 365 người dương tính với chất ma túy.

Công an làm việc với một người nghiện ma túy (Ảnh: M.H.).

Trong số này, công an đưa 78 người vào diện quản lý; lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện đối với 19 trường hợp và thi hành quyết định đưa 34 người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cùng thời gian, lực lượng công an triệt phá 88 vụ liên quan đến ma túy, bắt giữ 150 người. Trong đó có 14 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 35 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 37 vụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, nhà nghỉ, nhà hàng… nhằm ngăn chặn tình trạng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng ra quân tuần tra (Ảnh: M.H.).

Ngoài ra, công an tăng cường tuần tra lưu động, tổ chức xét nghiệm nhanh ma túy đối với các trường hợp nghi vấn, thanh thiếu niên tụ tập về đêm để kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, cung cấp thông tin tố giác tội phạm ma túy qua đường dây nóng 0888570404 nhằm góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.