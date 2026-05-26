Mâu thuẫn lúc nhậu, thanh niên đâm đối phương suýt mất mạng ở Tây Ninh

Ngày 26/5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thành Tâm (34 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh) 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, rạng sáng 27/10/2024, Tâm cùng nhóm bạn uống bia tại một quán ốc trên địa bàn xã Đức Hòa. Trong lúc ăn uống, nhóm của Tâm xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Vũ Xuân Hậu và Trần Vũ Phương ngồi bàn bên cạnh.

Tâm tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Mỹ An).

Thấy bạn bị đánh, Hậu cầm dao lao vào can thiệp khiến Tâm bỏ chạy. Trong lúc tháo chạy, Tâm lấy một con dao gấp bằng kim loại từ túi đeo chéo. Hậu đuổi theo và đâm một nhát vào lưng Tâm làm gãy lưỡi dao.

Sau khi ngã xuống nền gạch, Tâm bật dậy dùng dao gấp đâm vào người Hậu.

Theo kết luận giám định pháp y, Hậu bị nhiều thương tích nghiêm trọng, trong đó vết thương vùng cổ làm đứt động mạch. Cơ quan chuyên môn xác định nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể tử vong. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Hậu là 24%.

Ba ngày sau vụ việc, Tâm đến công an đầu thú, thành khẩn khai báo và tác động gia đình bồi thường cho bị hại 42 triệu đồng. Phía bị hại cũng có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Hành vi dùng dao đâm, chém liên tiếp vào các vùng trọng yếu đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Ngoài ra, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng do thời điểm xảy ra vụ việc quán đã đóng cửa, không còn khách và vụ xô xát diễn ra trong thời gian ngắn.