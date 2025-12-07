Cụ bà 78 tuổi ở Hà Nội thoát bẫy lừa đảo trong gang tấc

Ngày 7/12, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Suối Hai vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an nhằm chiếm đoạt tài sản của một cụ bà trên địa bàn.

Theo đó, sáng 6/12, Đại úy Phùng Công Hiếu, cán bộ Công an xã Suối Hai, cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, GPLX thì nhận được thông tin bà P. (78 tuổi) có biểu hiện bất thường.

Khi đó, bà P. chuẩn bị giao dịch chuyển khoản số tiền 80 triệu đồng. Ngay lập tức, Đại úy Hiếu đã đến nhà bà P. để xác minh sự việc.

Cụ bà cho biết, ngày 4/12, bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công an, nói có người lấy thông tin của bà đến TP Đà Nẵng để vận động quyên góp ủng hộ thiệt hại do bão lũ và chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng.

Cán bộ Công an xã Suối Hai giải thích với bà P. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Khi gọi video qua Zalo, bà thấy một người mặc trang phục công an nên đã tin tưởng và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng. Lúc này, đối tượng yêu cầu bà chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ điều tra.

Ngày hôm sau, bà P. đã ra ngân hàng rút số tiền 80 triệu đồng tiền tích cóp nhiều năm, định chuyển cho đối tượng.

Qua sự việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền đến gia đình, người thân, bạn bè về thủ đoạn tội phạm trên, tránh mắc bẫy lừa đảo của đối tượng xấu, nhất là đối với trẻ em, học sinh và những người lớn tuổi.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý.