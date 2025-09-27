Nam thanh niên vờ mua xe máy, lái thử rồi chạy thẳng về nhà

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đức Thắng (SN 2001, trú tại xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài, Thắng nảy sinh ý định đến các cửa hàng mua bán xe máy cũ, giả vờ hỏi mua rồi xin lái thử, sau đó chiếm đoạt xe mang đi bán.

Trần Đức Thắng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Khoảng 13h ngày 23/9, Thắng đến một cửa hàng xe máy tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, hỏi mua xe. Sau khi được chủ cửa hàng giới thiệu chiếc Honda Vision với giá bán 18 triệu đồng, Thắng đề nghị được lái thử rồi lái xe về nhà cất giấu, sau đó tìm người để bán lại chiếc xe.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các chủ cửa hàng mua bán xe máy, cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm; không nên giao tài sản cho người khác khi chưa hoàn tất các thủ tục mua bán, nhằm tránh sơ hở để đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.