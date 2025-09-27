Hành trình 12 năm trốn chạy của sát nhân trẻ tuổi giết người lái xe ôm

Năm 2008, một người lái xe ôm được phát hiện bị sát hại ở khu vực đê biển thuộc tổ 19, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ (nay là xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình). Sau 12 năm truy lùng, Công an tỉnh Nam Định (cũ) đã đưa hung thủ ra ánh sáng.

Sát nhân trẻ tuổi

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 21h ngày 10/10/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định nhận được điện báo của Công an huyện Hải Hậu (cũ) về việc phát hiện một thi thể người đàn ông tại khu vực đê biển thuộc tổ 19, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, có nhiều dấu hiệu nghi vấn của việc bị sát hại.

Thi thể nạn nhân được xác định là ông N.V.P. (SN 1959), trú tại xóm 9, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (nay là xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình), hành nghề lái xe ôm.

Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm sát hại ông N.V.P. là Nguyễn Văn Tùng (SN 1990), trú tại khu 4B, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Nguyễn Văn Tùng thời điểm bị truy nã khi sát ông N.VP. để cướp xe máy (Ảnh: Công an Nam Định cũ).

Theo điều tra của cơ quan công an, Tùng vốn sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng bản tính ham chơi bời lêu lổng. Trước khi sát hại ông P., Nguyễn Văn Tùng đang chấp hành án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào ngày 6/10/2008, Nguyễn Văn Tùng bỏ nhà đi, mang theo chứng minh nhân dân của mẹ mình và một số tài sản của bản thân và gia đình để cầm cố, lấy tiền ăn chơi.

Khoảng 18h cùng ngày, Tùng đi bộ đến nhà nạn nhân là ông N.V.P., thuê ông P. chở mình ra khu bãi tắm Thịnh Long. Trên đường đi, quần áo mặc trên người của Tùng bị ướt và bẩn, Tùng đã mua một bộ quần áo khác thay và nhờ ông P. mang bộ quần áo cũ về nhà, còn Tùng thuê nhà nghỉ ngủ lại thị trấn Thịnh Long.

Sáng ngày hôm sau, Tùng đi xe buýt từ thị trấn Thịnh Long đến thành phố Nam Định (cũ) chơi. Trong thời gian ở đây, Tùng mua một con dao nhọn tại chợ Rồng, TP Nam Định.

Khoảng 17h30 ngày 10/10/2008, Tùng bắt xe buýt về thị trấn Thịnh Long. Trên xe buýt, Tùng nhớ ra đã để quên chứng minh nhân dân của mẹ trong chiếc quần nhờ ông P. mang về nên khi xuống xe buýt, Tùng đi bộ đến nhà ông P. lấy lại chiếc quần, tiếp tục thuê ông P. chở đi Thịnh Long.

Trên đường đi, Tùng đã dùng con dao nhọn sát hại ông P. rồi lấy đi chiếc xe máy mang biển kiểm soát 18P8-36xx của nạn nhân, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lẩn trốn

Sau khi sát hại ông P., Tùng điều khiển xe máy chạy đến nhà chị gái mượn chiếc áo phông của anh rể để mặc. Đến khoảng 23h cùng ngày, Tùng chạy xe đến nhà người quen tên M. ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (cũ), dùng chứng minh nhân dân của mẹ và nói dối ông M. đây chiếc xe của bố Tùng mang đi cầm đồ.

Ngày 11/10/2008, ông M. dẫn Tùng đến cửa hàng cầm đồ để cầm chiếc xe mới cướp, được 2 triệu đồng. Chủ cửa hàng trích lại cho ông M. 500.000 đồng. Tùng nhận được 1,5 triệu đồng nhưng cho lại ông M. 200.000 đồng.

Sau khi gây án, Tùng bắt xe đi Hà Nội rồi vào miền Nam làm thuê cho các tàu đánh cá tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Công an Nam Định cũ).

Sau khi có được số tiền trên, Tùng bắt xe đi Hà Nội rồi vào miền Nam làm thuê cho các tàu đánh cá tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hắn cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân. Không một ai có bất cứ thông tin gì về Tùng từ khi hắn bỏ trốn.

Xác định được nghi phạm gây án, Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tùng đồng thời tổ chức truy bắt hung thủ đưa về quy án.

Qua các nguồn thông tin, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tùng theo tàu đánh cá trên biển tại Bình Thuận và các vùng biển phía Nam. Phần lớn thời gian Tùng sống trên biển, ít khi vào đất liền.

Tổ truy bắt phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với công an các địa phương trên toàn quốc tổ chức truy bắt đối tượng. Thế nhưng, cứ khi công an đến nơi, Tùng lại “biến mất”.

Sa lưới

Sau nhiều năm lẩn trốn thành công, Nguyễn Văn Tùng tin rằng mình đã thoát tội và cơ quan công an cũng đã “bỏ quên” vụ án. Với bản tính chơi bời lêu lổng, Tùng “bập” vào ma túy. Ngày 20/11/2019, Tùng sử dụng ma túy và bị Công an huyện Bình Chánh (cũ), TPHCM phát hiện, bắt giữ. Khi bị lập biên bản vi phạm hành chính, Tùng khai tên là Lê Tuấn Vũ, SN 1992, không nơi cư trú.

Ngày 14/2/2020, Tòa án nhân huyện Bình Chánh ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Tùng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc - Bảo trợ xã hội Phú Văn (tỉnh Bình Phước cũ).

Trong quá trình rà soát các đối tượng trốn truy nã, các trinh sát Công an tỉnh Nam Định xác định Lê Tuấn Vũ có nhiều đặc điểm giống với Nguyễn Văn Tùng.

Đến ngày 15/6/2020, sau khi đối chiếu đặc điểm nhận dạng và ký hiệu dấu vân tay, cơ quan công an xác định đối tượng Lê Tuấn Vũ chính là Nguyễn Văn Tùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Tùng theo quyết định truy nã và di lý đối tượng từ tỉnh Bình Phước (cũ) về Công an tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau 12 năm lẩn trốn, kẻ sát hại người lái xe ôm ở thị trấn Thịnh Long đã bị bắt.

Ngày 18/12/2020, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Tùng về tội Giết người và Cướp tài sản.

Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ do Tùng khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, gia đình bị cáo đã thay mặt khắc phục hậu quả theo yêu cầu của gia đình bị hại, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng mức án tù chung thân.