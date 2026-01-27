Công an bắt nhanh 3 đối tượng khống chế người, cướp tài sản

Ngày 27/1, Công an phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản của người dân đi đường.

Trước đó, khoảng 8h ngày 26/1, Công an phường Đăk Bla nhận được đơn trình báo của anh N.T.L. (SN 2007, trú tại tổ dân phố Nguyễn Trãi 3, phường Đăk Bla) về việc bị 3 đối tượng dùng dao khống chế, đe dọa, cướp tài sản trên đường Trần Quang Diệu, phường Đăk Bla vào tối 25/1.

Công an khẩn trương truy xét, bắt giữ 3 đối tượng dùng dao đe dọa để cướp tài sản người đi đường (Ảnh: Công an phường Đăk Bla).

Các đối tượng đã cướp 1 nhẫn bạc và 300.000 đồng của anh L. rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an phường Đăk Bla phối hợp Công an phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi) để khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng gây án gồm B.H.P. (SN 2010, trú tại phường Đăk Bla), P.H.K. và N.B.T., cùng SN 2005, trú tại phường Đăk Cấm.

Chiếc dao mà các đối tượng dùng để uy hiếp, cướp tài sản (Ảnh: Công an phường Đăk Bla).

Công an đã tịch thu toàn bộ tài sản mà các đối tượng cướp của anh L..

Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hồ sơ vụ án nêu trên và ra quyết định tạm giữ hình sự K. và T. để điều tra theo thẩm quyền.