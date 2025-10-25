Nam thanh niên "thông chốt" nồng độ cồn, tông cán bộ công an bị thương

Ngày 25/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ thanh niên thông chốt kiểm tra nồng độ cồn và tông vào một cán bộ công an xã.

Trước đó, tối 24/10, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 19B, đoạn qua xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Đối tượng T. tông xe vào chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 19B khiến một cán bộ công an bị thương (Ảnh: Duy Hải).

Đến 21h cùng ngày, R.L.T. (SN 2004, trú tại xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy đi với tốc độ cao trên quốc lộ 19B. Khi đến chốt kiểm tra nồng độ cồn, T. không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe lao qua.

Việc này đã khiến xe máy của T. tông vào Đại úy P.Q.C. (SN 1994, Công an xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) được tăng cường để phối hợp cùng tổ công tác làm nhiệm vụ tại đây.

Xe máy do T. điều khiển tông vào chốt kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Duy Hải).

Cú tông mạnh đã làm Đại úy C. chấn thương ở vùng chân, còn T. bị thương. Cả 2 sau đó đã được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan công an xác định, T. có nồng độ cồn 196,6mg/100ml máu.