"Quái xế" thông chốt, tông trọng thương CSCĐ: Có dấu hiệu Giết người?

Tối 21/8, tại thời điểm lực lượng chức năng tổ chức tạm cấm đường Nghi Tàm (đoạn giáp ranh phường Hồng Hà và Tây Hồ, Hà Nội), bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên đèo nhau trên xe máy, di chuyển tốc độ cao, lao vào đường cấm rồi tông trực diện một chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Vụ việc khiến chiến sĩ CSCĐ bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 108, hai thanh niên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Sự việc gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong xã hội bởi sự bất chấp, thách thức pháp luật của hai thanh niên. Với hành vi như trên, hai thanh niên có thể đối diện chế tài xử lý như thế nào?

Xe máy chở 2 nam thanh niên "thông chốt" trước khi tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận dưới góc độ xã hội, đây là hành vi thể hiện sự suy đồi về đạo đức, bất chấp pháp luật và coi thường tính mạng người khác, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội, đặc biệt trong dịp lễ lớn của dân tộc cũng như xâm phạm nghiêm trọng tới sức khỏe của những người thi hành công vụ.

Dưới góc độ pháp lý, ông Giáp đánh giá theo quy định pháp luật, xe máy được xếp vào nhóm nguồn nguy hiểm cao độ. Bởi vậy, hành vi lạng lách, đánh võng, phóng xe tốc độ cao, lao trực diện vào người khác là hết sức nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác và cần bị xem xét dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

"Căn cứ những thông tin hiện có và hình ảnh ghi lại từ clip, có thể thấy chiếc xe máy lao đi với tốc độ rất cao, tông trực diện chiến sĩ CSCĐ với lực rất mạnh. Bất chấp ý chí của người lái xe có nhằm tông vào người thi hành công vụ hay không, đây vẫn là hành vi hết sức nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác và có dấu hiệu của tội Giết người.

Trong trường hợp cơ quan điều tra đánh giá hành vi có đủ dấu hiệu của tội danh này, người điều khiển phương tiện có thể đối mặt 2 tình tiết định khung là phạm tội với người thi hành công vụ (điểm d) và bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người (điểm l) quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư Giáp bình luận.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Ảnh: Hữu Nghị).

Đối với người ngồi sau xe máy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc lao xe vào cảnh sát có sự giúp sức hay kích động để người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi hay không. Nếu có, có thể xem xét vai trò đồng phạm về hành vi Giết người còn nếu không, cơ quan điều tra sẽ xem xét dấu hiệu của các tội danh khác như Chống người thi hành công vụ hay Gây rối trật tự công cộng.

Về nhân thân người vi phạm, đối với hành vi Giết người, người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu từ đủ 14 tuổi trở lên. Đối với những tội danh còn lại có thể xem xét như Gây rối trật tự công cộng hay Chống người thi hành công vụ, việc xử lý hình sự có thể áp dụng nếu người vi phạm từ đủ 16 tuổi trở lên.

Về hậu quả, nếu vụ việc gây ra hậu quả xâm phạm tới tính mạng chiến sĩ CSCĐ, đối tượng vi phạm có thể đối diện khung hình phạt cao nhất theo quy định còn nếu chiến sĩ này may mắn thoát nạn, hành vi Giết người (nếu có) sẽ thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Với tình huống phạm tội chưa đạt, theo khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.