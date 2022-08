Nam thanh niên nghi bị bắn tử vong trong tiệc sinh nhật

Chiều 16/8, Công an huyện Thủ Thừa phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên nghi bị bắn tử vong.

Nạn nhân là N.P.D., 31 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 15/8, hơn 20 người đến dự tiệc sinh nhật tại một dãy nhà trọ ở ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa. Khoảng 21h, nhóm người này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Một lúc sau, có tiếng nổ lớn, nhóm người này hỗn loạn bỏ chạy. Người dân xung quanh đến hiện trường thì phát hiện một thanh niên bị thương nằm bất động và sau đó tử vong.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu nhận định nạn nhân nghi bị bắn bằng súng.