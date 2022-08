Đại úy công an bị xe tông khi bảo vệ hiện trường đã qua đời

Chiều 16/8, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, bệnh nhân Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi đã tử vong vào lúc 3h30 sáng cùng ngày.

Trước đó, Đại úy Khôi (34 tuổi, đang công tác tại Công an Phường 5, TP Tân An tỉnh Long An) được chuyển từ tuyến dưới đến Bệnh viện Chợ Rẫy tối 14/8 trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, phải thở máy, glasgow (thang điểm đánh giá ý thức bệnh nhân chấn thương não cấp tính) chỉ đạt 3 điểm.

Bệnh nhân phải dùng thuốc vận mạch liều cao, theo dõi tích cực ở khoa Hồi sức - Ngoại thần kinh, với tiên lượng rất nặng. Dù được các bác sĩ cố gắng hết sức điều trị, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 21h20 ngày 14/8, trên cầu Tân An thuộc Phường 5, TP Tân An xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Đại úy Khôi có mặt tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường.

Khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao qua cầu Tân An và tông thẳng vào Đại úy Khôi. Sau cú tông mạnh, Đại úy Khôi bị hất văng ra xa, va đập thành cầu bị chấn thương nặng. Nam thanh niên đi xe máy cũng bị té ngã và chấn thương.

Sau đó, Đại úy Khôi cùng người gây ra tai nạn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, Đại úy Khôi tiếp tục được đưa lên TPHCM điều trị.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Long An đang điều tra vụ việc.