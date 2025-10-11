Nhiều ô tô bị ném đá vỡ kính khi lưu thông trên cao tốc

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp Công an xã Toàn Lưu và Công an xã Việt Xuyên điều tra, làm việc với nam thanh niên N.B.K.D. (16 tuổi, trú tại thôn Đông Châu, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Thanh niên này thừa nhận hành vi ném đá gây hư hỏng kính chắn gió 3 ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Các ô tô bị ném đá vỡ kính khi lưu thông trên cao tốc (Ảnh: Anh Cường).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 8/10, tài xế T.Q.L. (43 tuổi, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo di chuyển trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực cầu vượt đoạn giáp ranh giữa xã Việt Xuyên và Toàn Lưu, phương tiện này bị vỡ kính chắn gió, nghi do có người ném đá từ trên cao xuống.

Cùng thời điểm, một xe khách và một ô tô tải khác cũng phải dừng lại vì kính chắn gió hư hỏng với dấu hiệu tương tự.

Ngay trong tối 8/10, các tài xế trình báo sự việc tới Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an). Đơn vị này sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và công an các địa phương vào cuộc làm rõ vụ việc.