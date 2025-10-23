Ngày 23/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng phát hiện, bắt quả tang một nam thanh niên mang theo súng AK khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Lúc 15h10 ngày 22/10, trong quá trình kiểm soát tại khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây (ấp 4, xã Mỹ Quý), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Hoàng Hưng (SN 2000, quê Hưng Yên) có biểu hiện nghi vấn khi làm thủ tục xuất cảnh.

Hưng bị lực lượng biên phòng bắt quả tang khi mang theo súng AK làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách có một túi đựng vợt cầu lông, bên trong cất giấu một khẩu súng AK, kim hỏa và một hộp tiếp đạn chứa 6 viên đạn (không gắn vào súng).

Qua khai thác nhanh, Hưng khai đi cùng Nguyễn Văn Quân (SN 1989, quê Bắc Ninh). Thời điểm bị phát hiện, Quân đang đứng đợi tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hoàng Hưng, thu giữ, niêm phong tang vật. Lực lượng chức năng áp giải Hưng và mời Quân về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để tiếp tục điều tra, xác minh.