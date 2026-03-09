Nam thanh niên giấu súng quân dụng và hơn 400 viên đạn ở phòng trọ

Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (SN 1992, trú xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình) để điều tra tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Lê Văn Đại cùng tang vật là khẩu súng giấu trong tủ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Gia Vân phát hiện Lê Văn Đại có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cất giữ vũ khí trái phép.

Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh tại phòng trọ của đối tượng tại thôn Lãng Ngoại, xã Gia Vân, cơ quan công an phát hiện, thu giữ một khẩu súng nén hơi và 413 viên đạn chì.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an xã Gia Vân đã bàn giao toàn bộ vụ việc, tang vật cùng đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả trưng cầu giám định hình sự xác định khẩu súng Lê Văn Đại tàng trữ trái phép thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.