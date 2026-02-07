Tạm giam người đàn ông tàng trữ kho súng đạn ở TPHCM

Ngày 7/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1988, ngụ phường An Lạc) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Thanh Hiếu cùng kho súng, đạn, linh kiện súng quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Bính Ngọ 2026, Phòng An ninh nội địa phát hiện Nguyễn Thanh Hiếu có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn, linh kiện súng quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Bị can tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với các thông tin khác nhau để mua bán cho nhiều người trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Sau khi bắt giữ đối tượng, cảnh sát khám xét nơi ở, thu giữ 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn, cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Hiện, nhà chức trách tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo pháp luật; đồng thời, mở rộng công tác điều tra để xử lý các cá nhân có liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ có tính sát thương cao là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời, kêu gọi người dân không tham gia, tiếp tay, che dấu các hành vi vi phạm, kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.