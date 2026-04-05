Nam thanh niên đăng tin giả cho thuê phòng trọ để lừa tiền đặt cọc

Do không có nghề nghiệp ổn định, Đinh Văn Kiếm (SN 2002, trú tại xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) nảy sinh ý định lừa đảo qua mạng xã hội. Người này tạo các tài khoản Facebook ảo, đăng tin giả cho thuê phòng trọ trong nhiều hội nhóm.

Công an phường Gia Viên bắt giữ Đinh Văn Kiếm (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ cuối năm 2025 đến ngày 2/4, Kiếm sử dụng các tài khoản Facebook “Pham Hà”, “Trang Huyền”, cùng một tài khoản ngân hàng VietinBank và các tài khoản Zalo tên “Trang Xu”, “Pham Hà” để thực hiện hành vi lừa đảo. Khi có người hỏi thuê phòng, Kiếm yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi cắt liên lạc.

Ngày 25/3, Kiếm đăng tin cho thuê phòng giá 1,8 triệu đồng tại ngõ 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng) trên nhóm “Sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng”. Chị N.K.L. (SN 2003, trú tại tỉnh Phú Thọ) liên hệ thuê và được yêu cầu chuyển 1 triệu đồng đặt cọc.

Sau khi nhận tiền, Kiếm chặn liên lạc với nạn nhân trên Facebook và Zalo để chiếm đoạt. Khi bị đăng bài cảnh báo, người này đổi tên tài khoản từ “Trang Huyền” sang “Phạm Hà” để tiếp tục lừa đảo.

Ngày 1/4, với thủ đoạn tương tự, Kiếm tiếp tục chiếm đoạt 1 triệu đồng của một sinh viên tại Hải Phòng.

Sau khi nhận được tố giác qua fanpage Công an phường Gia Viên, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, điều tra và bắt giữ Đinh Văn Kiếm. Bước đầu xác định người này còn lừa đảo nhiều nạn nhân khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các nạn nhân liên quan đến vụ việc đến trình báo tại Công an phường Gia Viên để phục vụ công tác điều tra.