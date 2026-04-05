Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm xâm hại nhiều lần

Tối 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác nhận, vừa ban hành kết luận điều tra chuyển VKSND Khu vực 13 đề nghị truy tố Lê Hoàng Thiện (40 tuổi, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra của công an, lúc 11h ngày 6/12/2025, khi đang nằm võng trước nhà, Thiện nhìn thấy cháu H. (13 tuổi, ngụ phường Châu Đốc) đi bộ ngang nhà nên nảy sinh ý định xâm hại cháu.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày hôm sau 7/12/2025, Thiện tiếp tục theo dõi và tiếp cận khi thấy cháu H. đi bộ một mình.

Với thủ đoạn cũ, đối tượng đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp nạn nhân và đưa thêm 200.000 đồng để giữ bí mật.

Gia đình cháu H. phát hiện dấu hiệu bất thường và nhanh chóng trình báo tới Công an phường Châu Đốc để can thiệp, xử lý theo quy định.