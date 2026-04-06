Chân dung cựu xạ thủ Hoàng Sơn trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi. Trong vụ án, có bị can Hoàng Sơn (SN 1966, trú tại phường Kiến An, Hải Phòng) được xác định là mắt xích quan trọng, trực tiếp tham gia chế tạo, hoán cải vũ khí.

Theo tài liệu điều tra, Sơn từng là vận động viên bắn súng, có hiểu biết sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng, đạn. Kiến thức này giúp đối tượng tham gia sửa chữa, lắp ráp, cải tiến vũ khí theo yêu cầu của đường dây.

Hoàng Sơn cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Cựu vận động viên với “xưởng” chế tạo vũ khí

Quá trình trinh sát cho thấy nơi ở của Hoàng Sơn có nhiều biểu hiện bất thường. Các đối tượng hình sự thường xuyên lui tới, mang theo những vật dụng nghi vấn liên quan đến vũ khí. Bên trong, lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc chế tạo, sửa chữa súng.

Sơn không trực tiếp giao dịch với người mua mà đảm nhiệm vai trò “kỹ thuật”. Các bộ phận súng, linh kiện, nòng, báng, lò xo… được tập kết, xử lý tại đây trước khi hoàn thiện. Hoạt động diễn ra kín đáo, thay đổi thời điểm để tránh bị phát hiện.

Cơ quan điều tra nhận định, với hiểu biết chuyên môn, Sơn góp phần nâng cao tính sát thương và khả năng sử dụng của các loại vũ khí trong đường dây. Đây là yếu tố khiến vụ án trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Mắt xích quan trọng trong đường dây tinh vi

Đường dây này do Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969) cầm đầu. Quỳnh không trực tiếp giao dịch mà điều hành từ xa, chỉ đạo Lê Minh Tiến (SN 1971) vận chuyển súng, đạn đến tay người mua. Các giao dịch được thực hiện linh hoạt qua tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng (giữa) chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập, đấu tranh chuyên án (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm đối tượng tổ chức cất giấu vũ khí tại nhiều địa điểm khác nhau, thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Một số đối tượng còn xin làm việc tại công ty giày da để tạo vỏ bọc “lao động bình thường”.

Đầu tháng 2, khi đã thu thập đủ chứng cứ, Công an TP Hải Phòng triển khai hơn 10 tổ công tác đồng loạt phá án. Chiều 4/2, lực lượng chức năng bắt quả tang Quỳnh và Tiến trên đường Trường Chinh khi đang vận chuyển súng, đạn.

Gần như cùng thời điểm, Hoàng Sơn bị bắt giữ tại nơi ở. Khám xét địa điểm này, công an thu giữ hàng chục khẩu súng các loại, hàng nghìn viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ chế tạo, sửa chữa vũ khí.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu tổng cộng 11 khẩu súng, trong đó có 6 khẩu quân dụng; hơn 6.700 viên đạn; hàng trăm vỏ đạn, hạt nổ, bi sắt đã qua sử dụng cùng nhiều linh kiện liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc triệt phá đường dây đã loại bỏ nguồn cung vũ khí trái phép đặc biệt nguy hiểm. Vai trò của bị can Hoàng Sơn cho thấy sự lợi dụng kiến thức chuyên môn vào mục đích phạm pháp, góp phần làm gia tăng mức độ tinh vi của tội phạm.

Chuyên án tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ các mắt xích liên quan. Lực lượng Công an TP Hải Phòng khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.