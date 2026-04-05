Săn cây muội hồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngày 5/4, trước thực trạng “cơn sốt” cây muội hồng gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái rừng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân cần tỉnh táo trước những thông tin "thổi giá" trên mạng xã hội, không tham gia khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái.

Lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa kiểm tra cây muội hồng tại một cơ sở buôn bán trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và thực hiện đúng quy định pháp luật. Do đó, việc tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, nếu hành vi khai thác muội hồng trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho rừng hoặc được thực hiện có tổ chức còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, thời gian gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân vào rừng săn lùng cây muội hồng để bán làm cây cảnh, bonsai. Hoạt động này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động do địa hình vách núi hiểm trở mà còn có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

Một số cây muội hồng bị thu giữ (Ảnh: Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa).

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cây muội hồng là cây bụi thân gỗ, được xem là lâm sản phụ. Tuy nhiên, do giá trị bị “thổi” lên trên mạng xã hội nên nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm để vào rừng khai thác.

Từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng, thu giữ hơn 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.