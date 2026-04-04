Bắt tạm giam đối tượng dâm ô 15 học sinh

Tối 4/4, Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Võ (19 tuổi, trú tại Tổ 4, ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước đó gia đình em T. (12 tuổi, trú tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang) trình báo về việc em bị một đối tượng lạ mặt sàm sỡ, xâm hại vùng nhạy cảm.

Nguyễn Thành Võ thừa nhận hành vi dâm ô 15 học sinh trên địa bàn xã Châu Thành (tỉnh An Giang) (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Châu Thành đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát diện rộng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn để truy tìm hung thủ.

Sau nhiều giờ điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Nguyễn Thành Võ là nghi can chính và mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Võ đã thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô đối với em T. Đáng chú ý, đối tượng này còn khai đã thực hiện hành vi tương tự với 14 học sinh khác trên địa bàn xã Châu Thành.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.