Bắt giữ 3 đối tượng cướp túi xách của cụ bà 96 tuổi đi xe lăn

Ngày 5/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Bồ Đề đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật túi xách của cụ bà 96 tuổi khi nạn nhân đang ngồi xe lăn trên đường Ngọc Thụy.

Nhóm gây án được xác định gồm Vũ Việt An, P.M.T. và Đ.T.Đ., đều trú tại Hải Phòng. Trong đó An đã có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản.

Đối tượng Vũ Việt An (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 1/4, khi phát hiện cụ H. (96 tuổi) ngồi trên xe lăn, trên đùi có để túi xách, các đối tượng nảy sinh ý định cướp giật. Vũ Việt An tiếp cận giả vờ hỏi đường để đánh lạc hướng, còn P.M.T. áp sát giật túi xách rồi cả nhóm nhanh chóng bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội rà soát, truy xét và bắt giữ toàn bộ các đối tượng vào khoảng 15h ngày 2/4, tức chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.