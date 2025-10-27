Nam thanh niên cướp 460 tờ vé số của người phụ nữ khuyết tật

Ngày 27/10, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (23 tuổi, tạm trú tại phường Quy Nhơn) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Hiện hồ sơ vụ việc được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Quy Nhơn).

Theo điều tra, khuya 25/10, trên đường Trần Cao Vân đoạn trước Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Quy Nhơn), Đức giả vờ hỏi mua vé số của bà D.T.M. (54 tuổi, trú cùng phường), sau đó bất ngờ giật cọc vé số và túi xách của bà M. rồi bỏ chạy.

Cọc vé số có 460 tờ trị giá khoảng 4,6 triệu đồng cùng một điện thoại di động và 2,5 triệu đồng tiền mặt trong túi xách.

Nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, nhanh chóng bắt giữ Đức cùng toàn bộ tang vật.

Công an phường Quy Nhơn đã biểu dương, thưởng nóng lực lượng cảnh sát vì có thành tích kịp thời truy bắt nghi phạm.