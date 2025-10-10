Công an tìm được người phụ nữ cướp 140 tờ vé số của bé trai ở Tây Ninh

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định được người thực hiện hành vi lừa đảo, giật vé số của bé trai ở xã Đức Hòa là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (34 tuổi, quê An Giang).

Tại cơ quan công an, Tuyền khai đã giật 140 tờ vé số của bé trai. “Tôi rất hối hận việc làm của mình, mong được gặp lại cháu bé để trả lại 1,4 triệu đồng và xin gia đình tha thứ”, Tuyền nói.

Tuyền tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi được hỏi lý do cướp vé số của trẻ em, Tuyền thừa nhận hành vi sai trái và cho biết vì lo sợ nên nhiều ngày không dám ra đầu thú.

Theo điều tra, khoảng 9h ngày 7/10, bà L.T.Đ.N. (38 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Đức Hòa) giao cho con trai là L.Đ.P. (11 tuổi) 140 tờ vé số để đi bán dọc khu dân cư thuộc xã Đức Hòa.

Khi bé trai đi xe đạp đến đoạn đường bê tông ở khu phố 2 (xã Đức Hòa), một phụ nữ đi xe máy chạy chậm lại rồi hỏi mua vé số. Sau khi cầm toàn bộ xấp vé số, người này nói: “Nhà cô có chiếc xe đạp điện không dùng, con có muốn cô cho không?”. Tin lời, P. vừa định đi theo thì người phụ nữ lập tức tăng ga bỏ chạy, mang theo toàn bộ 140 tờ vé số.

Chị N. cho biết, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rời quê lên Đức Hòa thuê trọ mưu sinh bằng nghề bán vé số. Hôm bị cướp, gia đình mất 1,4 triệu đồng – tương đương một nửa số vốn dùng để lấy vé bán lại.

Nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương truy xét, trích xuất camera an ninh quanh khu vực. Sau khi xác định nghi phạm đang sinh sống trên địa bàn xã Đức Hòa, công an nhanh chóng mời người này về trụ sở để làm việc, phục vụ điều tra.