Bắt kẻ cướp điện thoại của người khuyết tật bán vé số ở Tây Ninh

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, Tây Ninh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo công an, trưa 23/10, ông N.V.H. (62 tuổi, ngụ xã Hòa Hội) là người khuyết tật ngồi xe lăn đi bán vé số dạo. Khi đang bán dọc tuyến đường thuộc ấp Hòa An (xã Hòa Hội), Bích tiếp cận ông H. mua vé số.

Bích bị bắt vì cướp điện thoại người bán vé số (Ảnh: N.H.).

Phát hiện ông H. không có khả năng đứng dậy hay chống trả, Bích giả vờ mua 7 tờ vé số, rồi xin số điện thoại của người này với lý do “nếu trúng sẽ gửi tặng ít tiền”. Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Bích giật chiếc điện thoại trên tay nạn nhân rồi bỏ chạy.

Sau khi cướp được điện thoại, Bích mang đến cửa hàng điện thoại ở xã Châu Thành (Tây Ninh) bán được 800.000 đồng để tiêu xài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp công an các xã giáp ranh và Công an phường Bình Minh truy xét nghi phạm.

Trong vòng 24 giờ, công an đã bắt giữ được Bích, thu hồi điện thoại của bị hại cùng phương tiện gây án và một số tang vật liên quan.