Nam thanh niên bịt mặt, giả vờ mua rồi cướp điện thoại iPhone 17 Pro Max

Sáng 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.A.P. (SN 2008, trú tại tỉnh Quảng Trị) về tội Cướp giật tài sản.

Camera an ninh ghi lại cho thấy, khoảng 13h55 ngày 21/1, một nam thanh niên mặc áo khoác đen, che kín mặt vào cửa hàng ở thôn 8, xã Hương Khê hỏi mua điện thoại. Nữ nhân viên bán hàng đã đưa chiếc iPhone 17 Pro Max cho người này xem.

Nam thanh niên bịt kín mặt, giả vờ hỏi mua rồi cướp luôn iPhone 17 Pro Max (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau một lúc quan sát và ngoái nhìn ra bên ngoài, vị khách bất ngờ cầm chiếc điện thoại bỏ chạy khỏi cửa hàng. Sự việc khiến nhiều nhân viên hoảng hốt hô hoán, truy đuổi.

Nhận được tin báo, Công an xã Hương Khê đã huy động lực lượng phối hợp với người dân tổ chức truy tìm. Đến khoảng 14h15 cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ được N.A.P..

Tại cơ quan điều tra, thanh niên này khai nhận do ham chơi, đua đòi nên đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên.