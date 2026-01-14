Vờ mua điện thoại, người đàn ông đấm chủ cửa hàng để cướp tài sản

Ngày 14/1, một clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh vụ cướp giật táo tợn xảy ra tại một nhà dân kiêm cửa hàng kinh doanh thiết bị di động, được cho là trên địa bàn xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An.

Theo hình ảnh được ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 10/1. Thời điểm này, một người đàn ông lạ mặt đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, điều khiển xe máy đến dựng trước cửa nhà dân. Sau đó, người này đi bộ vào bên trong và gọi chủ nhà ra tư vấn mua hàng.

Người đàn ông giả vờ xem hàng rồi bất ngờ đấm chủ cửa hàng, cướp tài sản (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc này, người phụ nữ cùng một cháu nhỏ từ trong nhà đi ra khu vực trưng bày. Trong quá trình tư vấn, nữ chủ cửa hàng lần lượt đưa cho người đàn ông 5-6 sản phẩm để xem, trong khi cháu nhỏ đứng gần đó và đang làm bài tập.

Sau một lúc giả vờ xem xét, bất ngờ người đàn ông dùng tay đấm mạnh vào mặt người phụ nữ rồi cướp một số tài sản. Bị tấn công, nạn nhân hô hoán “cướp, cướp” và leo qua tủ trưng bày tiếp tục kêu cứu.

Camera an ninh cho thấy, trong lúc bỏ chạy, người đàn ông còn móc từ túi quần ra một vật giống hung khí để đe dọa, ngăn không cho chủ cửa hàng truy đuổi. Sau đó, người này lao ra ngoài, lên xe máy đã dựng sẵn và phóng khỏi hiện trường.

Gia đình nạn nhân đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và cung cấp cho Công an xã Văn Hiến.

Chiều nay, Công an xã Văn Hiến cho biết sau khi gây án, người đàn ông đã bỏ trốn vào miền Nam. Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.