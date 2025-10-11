Thanh niên 16 tuổi lái xe gây tai nạn, người giao xe cũng bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Khánh (SN 2009, trú ở khu 11, xã Tu Vũ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phạm Đức Dương (SN 2008, khu 6, xã Tu Vũ) bị khởi tố về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Kết quả điều tra cho thấy, xe máy do Khánh điều khiển (Dương ngồi phía sau) không gắn biển số, va chạm rất mạnh với xe máy do ông T.P.T. (SN 1968, khu 1, xã Đào Xá) điều khiển tại Km24+600 tỉnh lộ 317G qua địa bàn xã Tu Vũ.

Ông T. bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện.

Gây tai nạn xe máy chết người, hai thanh niên ở Phú Thọ đã bị khởi tố (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, là lời cảnh tỉnh đối với các hành vi buông lỏng quản lý, để người chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe tham gia giao thông.

Thực tế, thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn tương tự gây thiệt hại lớn về người, tài sản, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình và xã hội.

Công an khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông và tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển xe.