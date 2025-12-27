Vụ án giết người ngày mồng 1 Tết (kỳ 1): Người phụ nữ tử vong bất thường

Người phụ nữ đơn thân tử vong bất thường tại nhà riêng

Theo hồ sơ vụ án, chiều mồng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (28/1/2017), trong ngày đầu năm mới, người dân ở thôn Hanh Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Thái Thượng, tỉnh Hưng Yên), bàng hoàng phát hiện bà Đ.T.L. (SN 1952), sống độc thân được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng.

Lúc được phát hiện, nạn nhân nằm dưới đất bên cạnh ổ điện, một đầu phích điện đặt hờ trên tay. Mọi người cho rằng bà L. không may bị điện giật tử vong. Tuy nhiên, người thân của bà L. phát hiện ra một số dấu vết lạ nên đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thuỵ đã phối hợp với với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình cũ đến hiện trường xác minh làm rõ.

Cán bộ Công an tỉnh Thái Bình cũ đang khám nghiệm hiện trường vụ án sát hại bà Đ.T.L. chiều mồng 1Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (Ảnh: Công an Thái Bình cũ).

Tuy nhiên, khi lực lượng công an có mặt, hiện trường xảy ra vụ án đã bị xáo trộn do đông người nhà đã đến và di chuyển thi thể nạn nhân đi chỗ khác.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an nhận thấy nhiều điều bất thường, trên cơ thể nạn nhân có 19 dấu vết, đầu có vết tím lớn, một bên khuyên tai của nạn nhân bị rơi, có vết rách.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một chiếc khuyên tai bằng vàng nằm cách vị trí nạn nhân không xa. Ngoài ra còn 1 dấu vết màu nâu nghi là máu đã khô dính trên 1 bao thóc trong nhà nạn nhân.

Để xác định chính xác về nguyên nhân tử vong của nạn nhân, cơ quan công an đã trưng cầu giải phẫu tử thi. Tuy nhiên, thân nhân gia đình nạn nhân lại không đồng ý. Phải mất rất nhiều thời gian, cơ quan chức năng mới thuyết phục được gia đình nạn nhân đồng ý cho mổ tử thi xác định nguyên nhân tử vong của bà L..

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình và kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an về nguyên nhân, cơ chế dẫn đến việc nạn nhân tử vong là do chẹn đường thở.

Vì vậy, cơ quan công an xác định đây là một vụ án giết người.

Đi tìm manh mối vụ án ngày đầu năm

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là người độc thân, hiền lành sống trong ngôi nhà tình nghĩa, quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng, không có mâu thuẫn với ai.

Cơ quan điều tra đã đặt ra 2 giả thuyết. Một là, đối tượng đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản, bị nạn nhân phát hiện nên ra tay sát hại nạn nhân, hai là án mạng do mâu thuẫn, thù oán cá nhân.

Tuy nhiên, nạn nhân thuộc diện nghèo của địa phương, không có tài sản có giá trị, hơn nữa quá trình khám nghiệm không phát hiện dấu vết cạy phá, lục soát…, bông tai bằng vàng của nạn nhân cũng không bị mất, nên lực lượng điều tra đã loại bỏ giả thuyết trộm cắp, cướp tài sản.

Để sớm phá được vụ án, đưa hung thủ ra ánh sáng, Công an tỉnh Thái Bình cũ đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Thái Thụy cũ cùng các đơn vị liên quan tập trung điều tra vụ án.

Vụ án xảy ra vào đúng ngày đầu năm mới, nên các trinh sát tiếp cận người dân để thu thập thông tin gặp rất nhiều khó khăn vì người dân đều ngại vướng víu đến pháp luật đầu năm, nên nhiều người thì tiếp qua loa, nhiều người tỏ ra khó chịu, không muốn hợp tác…

Qua các nguồn tin thu thập được cùng với việc rà soát, loại trừ hàng trăm đối tượng ra khỏi diện nghi vấn, cuối cùng cơ quan điều tra cũng đã xác định được nghi can sát hại bà Đ.T.L. là Dương Văn Thà, hàng xóm sát vách nhà nạn nhân.

(Còn tiếp).