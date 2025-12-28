Bị xét xử về tội giết người, bị cáo 16 tuổi kêu oan

Ngày 26/12, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã trả hồ sơ vụ án giết người đối với bị cáo L.Đ.H. (SN 2009, trú tại xã Ea Nuôl, Đắk Lắk) để cơ quan chức năng điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, tối 9/4, V.N.P. (SN 2010, trú tại thôn 4, xã Ea Nuôl) cùng nhóm bạn ngồi tại một quán nước trên địa bàn xã và thấy Đ.V.Đ.H. (SN 2009, trú tại thôn 2, xã Ea Wer, Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở theo 2 người di chuyển ngang qua, nẹt pô rồi bỏ chạy.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến nam sinh 15 tuổi tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

P. cùng nhóm bạn dùng xe đạp điện đuổi theo, thấy Đ.V.Đ.H. ở trong nhà một người bạn nên đã lớn tiếng kêu. Đ.V.Đ.H. lấy một vỏ chai bia và tuýp sắt dài khoảng 1m chạy ra, thấy vậy nhóm của P. bỏ chạy.

Khoảng 19h ngày 10/4, P. cùng nhóm bạn, có thêm L.Đ.H. đi tìm Đ.V.Đ.H. để đánh.

Đến 20h cùng ngày, biết Đ.V.Đ.H. và 8 người khác đang dự sinh nhật tại nhà bạn ở thôn 5 (xã Ea Wer), nhóm của P. mang theo gạch, đá làm hung khí đến. Cả hai nhóm ném gạch, đá về phía đối phương nhưng không trúng ai.

Cũng theo cáo trạng, lúc này, L.Đ.H. đứng phía sau, cách P. gần 10m, tay dùng nửa viên gạch ném mạnh về hướng nhóm của Đ.V.Đ.H. nhưng viên gạch lại trúng vào cổ, phía sau tai phải của P..

Bị trúng gạch, P. loạng choạng rồi ngã úp mặt xuống đường, dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk sau đó đã khởi tố, bắt giam L.Đ.H. để điều tra về tội Giết người.

Luật sư Lê Ngọc Luân (đứng giữa) cùng người nhà của bị cáo L.Đ.H. sau phiên tòa (Ảnh: Uy Nguyễn).

Luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng bị cáo L.Đ.H. chưa đủ 16 tuổi và kêu oan từ ngày bị bắt giam đến nay nên cơ quan tố tụng cần xem xét thận trọng vụ án.

Sau khi Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, luật sư Luân cho biết, ông sẽ kiến nghị xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.Đ.H. do còn nhỏ tuổi nhằm đảm bảo tâm lý trong thời gian chờ đợi kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo L.Đ.H. mới 15 tuổi 6 tháng.

Bị cáo L.Đ.H. mồ côi cả bố lẫn mẹ từ nhỏ, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Trước khi bị bắt, L.Đ.H. sống với bà nội đã ngoài 80 tuổi.