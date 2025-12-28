Vụ án giết người ngày mồng 1 Tết (kỳ cuối): Lộ diện kẻ sát nhân

Lộ diện nghi can gây án

Từ nhiều nguồn tin thu thập được, cơ quan công an đã loại trừ giả thuyết bà Đ.T.L. (SN 1952), ở thôn Hanh Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Thái Thượng, tỉnh Hưng Yên), bị giết hại để cướp tài sản.

Việc loại trừ giả thuyết trên dựa vào đặc điểm nạn nhân đã già yếu, bản thân nạn nhân thuộc diện nghèo, không có tài sản có giá trị, hơn nữa quá trình khám nghiệm không phát hiện dấu vết cạy phá, lục soát…, bông tai bằng vàng của nạn nhân cũng không bị mất.

Từ đó, cơ quan công an đã tập trung lực lượng điều tra theo hướng nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn.

Dương Văn Thà tại cơ quan công an thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thái Bình cũ).

Qua các nguồn tin thu thập được cùng với việc rà soát, loại trừ hàng trăm đối tượng ra khỏi diện nghi vấn, cuối cùng cơ quan điều tra cũng đã xác định được nghi can sát hại bà Đ.T.L. là Dương Văn Thà (SN 1981), hàng xóm sát vách nhà nạn nhân.

Bản thân Thà từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Vào năm 2006, khi cãi nhau với vợ, Thà bóp cổ vợ ngất xỉu. Sau khi thấy vợ bất tỉnh, Thà tưởng vợ đã chết nên báo với mọi người là vợ bị ốm và đã tử vong. May mắn, là người dân phát hiện đưa vợ Thà cấp cứu kịp thời.

Sau khi xác định nghi can gây án, cơ quan công an đã triệu tập Dương Văn Thà để làm rõ những nghi vấn.

Tại cơ quan điều tra, Thà một mực phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của bà L. và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm đối với bản thân hắn.

Tuy nhiên, các điều tra viên phát hiện trên cánh tay Thà có 1 vết xước da, khi bị hỏi về nguồn gốc của vết thương trên cánh tay này thì Thà khai do ngã xe máy trong sáng mồng 1 Tết.

Để chứng thực lời khai của Thà, cơ quan điều tra đã lập tức xác minh, kết quả những người dân ở xung quanh địa điểm Thà khai bị ngã xe đều cho biết họ không trông thấy hoặc không biết việc hắn bị ngã xe.

Để có thêm căn cứ vững chắc, cơ quan công an đã lấy mẫu máu của Dương Văn Thà và gửi về Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để trưng cầu giám định. Kết luận giám định cho thấy, tế bào lấy ra từ đầu móng tay nạn nhân Đ.T.L. chính là của Dương Văn Thà.

Giết hàng xóm rồi dựng hiện trường giả

Sau khi có kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự, cùng với việc xét hỏi sắc sảo từ các điều tra viên, cùng các chứng cứ thu thập được, Thà đã phải khai nhận về tội ác của mình.

Thà khai nhận, trước đó hắn đi xe máy ra ngõ gặp bà L. đi bộ ở giữa đường dù có bấm còi nhưng bà L. không tránh, nên hai bên xảy ra cự cãi với nhau vài câu.

Sáng ngày 28/1/2017 (mồng 1 Tết Đinh Dậu 2017), Dương Văn Thà sau khi uống rượu nhớ lại việc mâu thuẫn với bà L. Thà bèn đi bộ sang nhà bà L. (chỉ cách 1 bức tường), với mục đích sát hại nạn nhân.

Phát hiện bà L. chỉ có một mình trong nhà, Thà đã tiếp cận dùng tay bóp cổ, đập đầu nạn nhân xuống đất cho đến khi nạn nhân tử vong.

Bị cáo Dương Văn Thà trong phiên tòa xét xử sơ thẩm (Ảnh: VKSND Thái Bình cũ).

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Thà đã lấy một ổ điện trong nhà bà L. rồi quấn vào tay nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả rằng nạn nhân tử vong do bị giật điện. Gây án xong, hắn tiếp tục đi sang nhà những người hàng xóm khác chúc Tết để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình.

Đến 16h cùng ngày, cháu gái cùng cháu rể của bà L. đến thăm, chúc Tết thì thấy nhà cửa tối om, cánh cửa nhà khép hờ. Gọi mãi không thấy bà L. trả lời, người cháu gái mở cửa đi vào mới phát hiện bà L. nằm dưới đất, cạnh giường ngủ cùng sợi dây điện trên tay.

Nghi ngờ bà L. bị điện giật, người thân của nạn nhân lập tức ngắt cầu dao và làm các biện pháp sơ cứu và tri hô mọi người đến ứng cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Ban đầu, người thân của nạn nhân nghĩ rằng bà L. không may bị điện giật tử vong, nhưng sau đó họ phát hiện ra một số dấu vết lạ nên đã nghi ngờ và báo cho chính quyền địa phương.