Nam thanh niên bị bắt vì quan hệ với bạn gái 15 tuổi

Ngày 24/3, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Cao Phước Lộc (19 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo công an, vào tháng 1/2026, thông qua mạng xã hội, Lộc quen biết và nảy sinh tình cảm với em M. (15 tuổi, ở An Giang).

Trong thời gian này, Lộc nhiều lần rủ rê M. đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Đến ngày 23/2, Lộc chở M. về nhà tại xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang chơi và tiếp tục quan hệ tình dục với M..

Mẹ của M. sau đó phát hiện nên làm đơn tố giác hành vi của Lộc đến cơ quan công an.

Khi bị triệu tập, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.