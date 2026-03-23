Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm sau khi kết bạn qua ứng dụng hẹn hò

Chiều 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Hoàng Minh (38 tuổi, ngụ xã An Châu, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó ngày 20/3, chị N. (35 tuổi, ngụ xã Chợ Mới) đến cơ quan công an trình báo về việc con gái chị (14 tuổi) bị một đối tượng sử dụng Zalo tên “Hoang Minh” làm quen, dụ dỗ đến quán cà phê chòi tại khóm Đông Thịnh 9 (phường Long Xuyên) để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Đối tượng Lê Hoàng Minh (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Long Xuyên tiến hành xác minh, truy xét đối tượng đứng sau tài khoản mạng xã hội nêu trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và triệu tập Lê Hoàng Minh lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận đã kết bạn với nạn nhân qua một ứng dụng hẹn hò rồi chuyển sang nhắn tin qua Zalo. Ngày 18/3, đối tượng hẹn gặp và chở cháu bé vào quán cà phê chòi để thực hiện hành vi đồi bại.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong độ tuổi mới lớn. Ba mẹ cần nhắc nhở trẻ cảnh giác khi làm quen, kết bạn trên không gian mạng, tuyệt đối không sử dụng các ứng dụng hẹn hò khi chưa đủ tuổi để tránh trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu.