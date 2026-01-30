Hẹn gặp anh trai của người yêu lúc nửa đêm, thiếu nữ 15 tuổi bị xâm hại

Chiều 30/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, đề nghị truy tố bị can Phan Văn Khải (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Phan Văn Thuận (20 tuổi, trú tại xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang) đã làm quen và nảy sinh tình cảm nam nữ với em X.N. (15 tuổi). Mối quan hệ này bị gia đình Thuận cấm cản.

Bất chấp sự cấm cản, cả hai vẫn âm thầm duy trì liên lạc. Đến khoảng 23h30 ngày 28/12/2024, em N. chủ động nhắn tin hẹn gặp Phan Văn Khải (anh ruột của Thuận) tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn.

Tại buổi gặp, N. cho Khải biết mình và Thuận vẫn đang lén lút hẹn hò, mong Khải giữ bí mật, không nói cho gia đình biết.

Tại đây, Khải đã quan hệ tình dục, khiến X.N. mang thai. Sau khi biết mình có thai, N. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân biết và trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phan Văn Khải về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.