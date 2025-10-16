Nam sinh viên suýt mắc bẫy “bắt cóc online”

Ngày 16/10, Công an phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng cho biết đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một trường hợp bị các đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an, Viện Kiểm sát gọi điện uy hiếp, đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó chiều ngày 15/10, Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận tin báo của một phụ nữ về việc em trai là sinh viên năm nhất có dấu hiệu bị đối tượng không rõ lai lịch gọi điện thoại uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ công an đang giải thích, tư vấn cho nam sinh viên (Ảnh: Công an phường Hòa Xuân).

Công an phường Hòa Xuân nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra, phát hiện và kịp thời giải cứu nam sinh đang ở một mình trong phòng một nhà nghỉ trên đường Phạm Hùng, có biểu hiện hoảng loạn, đang gọi video làm theo yêu cầu của các đối tượng không rõ lai lịch.

Cán bộ công an đã giải thích, ổn định tinh thần và đưa nam sinh viên về với gia đình an toàn, ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo lời kể của nạn nhân, có một đối tượng lạ gọi điện cho em, sau đó dẫn dắt kết bạn Zalo để gọi video “làm việc”. Nam sinh này bị đối tượng đe dọa liên quan đến tội rửa tiền, vụ án ma túy và yêu cầu tìm nơi yên tĩnh để gọi video “làm việc online”.

Nghe theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo, nạn nhân đã thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân.

Tại đây, khi tiếp tục gọi điện qua ứng dụng Zoom, các đối tượng tự xưng là cán bộ của Bộ Công an, Viện kiểm sát và yêu cầu nam sinh viên phải cung cấp thông tin cá nhân, chứng minh tài sản, thu nhập, thông tin tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an khuyến cáo, để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo nói chung, thủ đoạn “bắt cóc online” nói riêng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Đặc biệt, học sinh, sinh viên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân, học sinh, sinh viên cần tỉnh táo, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.